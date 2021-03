Danicic: "Sandro Abate, abbiamo la stessa voglia di vincere" Il neo-acquisto: "Voglio fare qualcosa di importante in Italia, questo progetto è stimolante"

Alla vigilia di Sandro Abate Avellino – Italaservice Pesaro, si è tenuta la presentazione ufficiale del neo-acquisto dei verdeazzurri, il centrale difensivo Ante Danicic, classe '86 ex Saviatesta Mantova. Il croato, che vestirà la maglia numero 77, ha giocato gran parte della sua carriera nel Dubrovnik e vanta anche un’esperienza in Germania nel Futsalicius Essen: “Arrivo in una grande società. Sono contento di essere qui. I compagni di squadra sono all'altezza della situzione, c’è tanta qualità. Ci sono tutte le condizioni per far bene. Domani sarà una partita importante per noi, ho già giocato contro l’Italservice Pesaro due volte quest’anno. Sono forti, ma lo siamo anche noi. Nella Sandro Abate c’è tanto potenziale, l’ho visto sia quando ci siamo affrontati, sia in questi dieci giorni di allenamento. Sono venuto qui anche la mia voglia di giocare i playoff e di fare qualcosa di importante in Italia. Appena c’è stata quest’opportunità io ho accettato. Sono un difensore che calcia con entrambi i piedi, ma prevalentemente con il destro. Sono competitivo e imparo velocemente, in ogni gara vado in campo per vincere. Mister Batista vuole che diamo il massimo in campo per questa maglia, e noi daremo tutto”.