Sandro Abate a difesa del quarto posto, e Catania va ko Etnei ko (4-1) nel recupero contro il Real San Giuseppe, ora lo scontro diretto

A tre giornate dalla fine della regular season, la Sandro Abate lotta per tenersi stretto il quarto posto in classifica con il terzo a -6 a tre giornate dalla fine della regular season. A secco di punti da tre gare consecutive, il quintetto irpino è fermo a quota 36, solo un punto in più dalla Syn-Bios Petrarca, che deve recuperare il match contro il Real San Giuseppe. A regalare un mercoledì positivo, pur senza giocare, è stato il risultato del match tra Real San Giuseppe e Meta Catania, valido per il recupero della quarta giornata nel campionato di Serie A, terminato sul finale di 4-1 per i campani. Il quintetto di mister Samperi, che ospiterà i verdeazzurri sabato al PalaNitta (calcio d'inizio alle 15), resta all’ottavo posto in graduatoria a quota 32 punti mancando l'opportunità di accorciare sugli irpini. Catania deve recuperare anche la gara contro la Feldi Eboli. Abate e compagni, dopo la sosta per le Nazionali, sono a caccia di un'inversione di trend. Dopo le sconfitte contro la Colormax Pescara (5-6) e la Syn-Bios Petrarca (7-6), il quintetto di mister Batista ha subito la terza battuta d'arresto di fila, contro la capolista Italservice Pesaro. Nel match contro i biancorossi, nonostante il risultato finale di 1-2, la Sandro Abate ha offerto indicazioni incoraggianti. Restano, però, ancora da correggere alcuni errori che continuano a costare caro. Ora testa al match contro i siciliani: tutti a disposizione di mister Batista, tranne il laterale Andrè Fantecele, che dovrà scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni.