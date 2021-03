Sandro Abate, ecco gli accoppiamenti della Coppa Italia Turno eliminatorio per l'accesso alle Final Eight di Rimini dal 19 al 25 aprile

In casa Sandro Abate è testa al turno preliminare di Coppa Italia. Con il recupero tra Real San Giuseppe e Meta Catania (4-1) è stato ufficialmente chiuso il quadro delle gare valide per il girone di andata del campionato di Serie A. Definiti, dunque, gli accoppiamenti per il turno a eliminazione diretta. Data l'impossibilità di stabilire gli accoppiamenti secondo i consueti requisiti, quest'anno, a causa del Covid-19 e dei conseguenti rinvii dei match, sono stati rimodulati i criteri. Secondo quanto comunicato dalla Divisione Calcio a Cinque, solo le prime due in classifica sono automaticamente qualificate alle Final Eight in programma dal 19 al 25 aprile prossimi a Rimini. Per le restanti 12 squadre è previsto il turno a eliminazione diretta, da disputarsi in gara unica. Quindi, per Abate e compagni, il prossimo fine settimana ci sarà da affrontare la Cybertel Aniene, che sarà anche avversaria in campionato nella ventiseiesima giornata, il prossimo 17 aprile. Un ricco antipasto della sfida per la kermesse tricolore. Nell'unico precedente, finora maturato, la Sandro Abate si è imposta sui gialloneri espugnando il PalaToLive con il risultato finale di 1-5 per effetto delle reti di Crema, Fantecele, Jonas e di una doppietta di Bagatini. Di Raubo la rete dei laziali. Chi avrà la meglio nel turno preliminare raggiungerà le già qualificate Italservice Pesaro e Acqua&Sapone.

Gli accoppiamenti - 3a classificata vs 14a classificata; 4a classificata vs 13a classificata; 5a classificata vs 12a classificata; 6a classificata vs 11a classificata; 7a classificata vs 10a classificata; 8a classificata vs 9a classificata.