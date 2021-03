Batista: "Badiamo al sodo, quarto posto obiettivo minimo" Verso Meta Catania - Sandro Abate, parola al tecnico dei verdeazzurri

È conto alla rovescia per il match tra Meta Catania e Sandro Abate. La gara, valida per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma sabato, al PalaNitta, con calcio d'inizio alle 15. I verdeazzurri arrivano al match contro il quintetto di Samperi dopo la battuta d'arresto contro l'Italservice Pesaro (1-2). Periodo negativo anche per i siciliani, che sono reduci da tre sconfitte consecutive, l'ultima nel recupero contro il Real San Giuseppe.

A scandire l'attesa per il match è il tecnico dei verdeazzurri Marcelo Batista: “In questi giorni io e i ragazzi abbiamo parlato e siamo coscienti della classifica. Abbiamo svolto un lavoro intenso anche questa settimana, mancano tre gare alla fine della regular season e abbiamo bisogno di punti. Dipende tutto da noi, finire questa stagione al quarto posto è il minimo. La Meta Catania è una squadra interessante con giocatori esperti, ma andremo lì con l'obiettivo di muovere la classifica. Abbiamo sbagliato le ultime tre partite, non basta giocar bene. Da migliorare è sicuramente l'aspetto psicologico, contro l'Italservice potevamo vincere o pareggiare e per un errore abbiamo pagato caro. Ora è arrivato anche Danicic, che nell'ultima gara ci ha dato una grossa mano, è un giocatore di carattere. Come già detto avevamo anche delle carenze in quel ruolo. Fantecele salterà la partita contro il Catania per squalifica, con questo turno di "sosta" tornerà a giocare ad alti livelli sia nei playoff, sia in Coppa Italia. Le ha giocate tutte da inizio campionato, è normale che tende a calare un po'. Anche Kakà ha avuto un periodo “no” per l'infortunio, ma adesso sta tornando. Tutti devono dare il massimo, non si vince con i singoli giocatori. Ognuno di loro è una pedina fondamentale, loro sono esperti e conta tornare a fare risultato”.