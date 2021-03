Ercolessi: "Dettagli determinanti, blindiamo il quarto posto" L'universale della Sandro Abate: "Catania avversario ostico, ma dobbiamo far punti"

La Sandro Abate si appresta ad affrontare la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Sabato, al PalaNitta, con fischio d'inizio alle 15, è in programma il match contro la Meta Catania. Gli irpini, a tre giornate dalla fine della regular season, lottano per difendere il quarto posto in classifica, attualmente occupato con 36 punti. Il team di Samperi, invece, è in ottava posizione, a quota 32, con una gara ancora da recuperare. I punti pesano doppio e sarà fondamentale l'esperienza di Marco Ercolessi. L'universale, arrivato tra le file della Sandro Abate lo scorso anno, ha finora siglato tre reti in questa stagione in verdeazzurro: “Contro l'Italservice Pesaro abbiamo giocato una buona partita. Quando giochi gare ad alta intensità, chi sbaglia meno porta a casa il risultato. Noi abbiamo commesso un errore in più e abbiamo perso, nel nostro sport il mezzo errore si paga. Credo che ogni partita abbia lo stesso valore, in classifica valgono sempre i tre punti, quindi se metti k.o. Catania o Pesaro è lo stesso. Sono poco interessato a chi è davanti, l'importante è fare punti. È normale che in una partita ci possano essere alti e bassi, ma non in campionato. La Sandro Abate si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato, bisogna sempre considerare la differenza dei roster. Sabato, contro la Meta Catania, sarà un match difficile, il fattore campo comunque ti cambia. Nel palazzetto certi punti di riferimento ci sono. Entrambe abbiamo bisogno di punti, a noi servono per mantenere la posizione in classifica”.