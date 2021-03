Sandro Abate in trincea, pari a Catania: 1-1 Cucchiaio di Bagatini, pari di Josiko e distanze inalterate dagli etnei

La Sandro Abate conquista un punto prezioso contro la Meta Catania. Il match, valido per la ventiquattresima giornata nel campionato di Serie A, termina sul risultato di 1-1. I verdeazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive, tornano a conquistare un risultato utile e salgono a quota 37 punti in classifica. Il team di Samperi, invece, raggiunge quota 33 con il match contro la Feldi Eboli ancora da recuperare. Fondamentale mantenere le distanze a sole due giornate dalla fine della regular season in attesa di Syn-Byos Petrarca Padova - Acquae&Sapone in programma alle 19 (i veneti sono a -2 dalla Sandro Abate e devono recuperare una partita).

Primo tempo - I padroni di casa scendono in campo con il giusto piglio. Pressing alto della formazione di Samperi, che crea molte occasioni, ma Thiago Perez abbassa la saracinesca. La Sandro Abate si difende e riesce a trovare la rete del vantaggio con un cucchiaio di Antonio Bagatini. Ritmi alti nella prima frazione di gioco. La Meta Catania colleziona palle-gol, ma non riesce a concretizzare, almeno fino al 15’40”, quando arriva il gol del pareggio, che porta la firma di Josiko. Inarrestabili i rossoazzurri, che vogliono a tutti i costi portarsi in vantaggio. La Sandro Abate non riesce a trovare i giusti spazi e scende in trincea per respingere la pressione dei padroni di casa. Ante Danicic prova ad alleggerire la pressione con una conclusione che si stampa sulla traversa. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Secondo tempo - La Sandro Abate esce dagli spogliatoi con un atteggiamento diverso. La seconda frazione di gioco inizia con una punizione a favore dei padroni di casa, ma Perez dice di “no”. Subito dopo, occasione per gli irpini con Crema che riesce a recuperare la sfera e la offre a capitan Abate, che sfiora la rete dell’1-2. La Meta Catania riprende da dove aveva lasciato e continua a pressare. Ancora chance per gli etnei, che in due occasioni vanno a un passo dal gol del vantaggio, costringendo il quintetto irpino a salvataggi disperati, ma provvidenziali, sulla linea di porta di Abate e Dancic. Finisce 1-1

Il tabellino.

Meta Catania Bricocity – Sandro Abate Avellino 1-1

Marcatori: pt 3’ Bagatini, 15’40” Josiko.

Meta Catania Bricocity: Dovara, Rossetti, Venancio, Josiko, Musumeci C., Manservigi, Mambella, Silvestri, Kuraja, Musumeci L., Suton, Baisel, Biagianti, Rinaudo. All.: Samperi.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Abate, Dalcin, Vitiello, Ercolessi, Lombardi, De Luca, Kakà, Rizzo, Testa, Nicolodi, Danicic. All.: Batista.

Note: Ammoniti: Musumeci, Abate, Rossetti, Bagatini, Perez, Baisel, Dovara, Crema, Ercolessi.

Arbitri: Simone Micciulla (Roma 2), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme). Crono: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria).