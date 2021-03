Sandro Abate all'assalto del pass per le Final Eight Sabato (ore 16) al DelMauro la sfida con Aniene per la qualificazione in Coppa Italia

In casa Sandro Abate è testa al turno preliminare di Coppa Italia. Gli irpini, secondo gli abbinamenti definiti dal regolamento della Divisione Calcio a Cinque, affronteranno la Cybertel Aniene. La gara è in programma sabato, al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 16. I verdeazzurri, dopo il match contro la Meta Catania (1-1), in cui hanno sostenuto e superato un'importante prova sotto il punto di vista difensivo, procedono con le regolari sedute d'allenamento quotidiane in attesa di scendere in campo per la sfida a eliminazione diretta per accedere alle Final Eight dal 19 al 25 aprile prossimi a Rimini. Il quintetto di mister Batista è momentaneamente al quarto posto in classifica con 37 punti, in attesa del recupero tra Syn-Bios Petrarca e Real San Giuseppe, in programma il 30 marzo, che potrebbe comportare il declassamento di una posizione (i veneti sono a -1). Tornando alla kermesse tricolore, per la Sandro Abate sarà assolutamente vietato cedere a cali di concentrazione. La Cybertel Aniene, in piena zona playout, con 20 punti, è reduce, in campionato, dalla sconfitta per 5-2 contro la capolista Italservice Pesaro. Tra i verdeazzurri e la compagine laziale non sarà, in ogni caso, l'ultimo incontro della stagione. Le due squadre si sfideranno, infatti, anche il prossimo 17 aprile, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.