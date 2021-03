Sandro Abate, orgoglio e cuore per riprendersi le Final Eight Aniene sulla strada per prendere parte alla Coppa Italia negata dal Covid un anno fa

Non fosse stato per il maledetto Covid, la Sandro Abate avrebbe già giocato per la prima volta nella sua giovane e gloriosa storia le Final Eight di Coppa Italia. Qualificarsi alla prossima edizione diventa così, innanzitutto, una questione d'orgoglio. Tra il dire e il fare c'è un turno preliminare da non sottovalutare e superare con feroce determinazione. La nuova formula, definita dalla Divisione Calcio a Cinque, ha sancito la sfida con la Cybertel Aniene. L'anticamera all'accesso alla kermesse tricolore in uno spareggio da dentro o fuori, in programma sabato, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 16. Già qualificate l'Italservice Pesaro e l'Acquae&Sapone Montesilvano, rispettivamente prima e seconda in classifica, che attendono di conoscere le avversarie che gli contenderanno il trofeo in palio all'RDS Stadium di Rimini, dal 19 al 25 aprile. L'ultima edizione disputata risale alla stagione 2018/2019, al PalaCattani di Faenza. Ad alzare la Coppa al cielo fu proprio l'Acqua&Sapone, che andrà a caccia del terzo titolo consecutivo. Definita, intanto, la quaterna arbitrale per lo spareggio con l'Aniene: dirigeranno l'incontro Acquafredda della sezione di Molfetta e Galante della sezione di Ancona. Al cronometro Ferraioli della sezione di Castellammare di Stabia.

Il turno preliminare - Il programma del turno preliminare:

Venerdì 26 marzo 2021 - ore 16,30

Meta Catania Bricocity - Signor Prestito CMB Matera ore 16.30

Arbitri: Gianfranco Marangi (Brindisi), Federico Beggio (Padova). Crono: Fabio Alfio Sfilio (Acireale).

Venerdì 26 marzo 2021 - ore 20,30

Feldi Eboli - Saviatesta Mantova

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Fabio Cozza (Cosenza). Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli).

Sabato 27 marzo 2021 - ore 16

Sandro Abate Avellino - Cybertel Aniene ore 16

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta), Angelo Galante (Ancona). Crono: Giovanni Vitolo Ferraioli (Castellammare di Stabia).

Sabato 27 marzo 2021 - ore 16

Real San Giuseppe - Todis Lido di Ostia

Arbitri: Lorenzo Cursi (Jesi), Vincenzo Brischetto (Acireale). Crono: Giuseppe Galasso (Avellino).

Sabato 27 marzo 2021 - ore 18,30

Came Dosson - CDM Futsal Genova

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Davide De Ninno (Varese). Crono: Daniel Fior (Castelfranco Veneto).

Sabato 27 marzo 2021 - ore 19

Syn - Bios Petrarca - Colormax Pescara

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Massimo Tariciotti (Ciampino). Crono: Simone Tassinato (Padova).