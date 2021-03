Perez: "Coppa Italia, vogliamo esserci. Daremo tutto" Sandro Abate - Cybertel Aniene, la vigilia. Il portiere: "Pronti per il rush finale"

È conto alla rovescia per il turni preliminare di Coppa Italia. La Sandro Abate, secondo gli abbinamenti definiti dalla Divisione Calcio a Cinque, sfiderà la Cybertel Aniene. Il match è in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 16. Alla kermesse hanno avuto accesso diretto le prime due classificate, l’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone, che, dunque, attenderanno le vincitrici degli spareggi all’RDS Stadium di Rimini, dal 19 al 25 aprile.

A scandire l’attesa per il match è l’estremo difensore dei verdeazzurri, Thiago Perez: “La nostra stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, ma, nonostante tutto, ne siamo usciti sempre alla grande, sempre uniti, e deve continuare a essere sempre così. La Coppa Italia è un obiettivo sia delle società, sia dei singoli giocatori. Domani c’è già la prima finale di un campionato di un livello molto alto. Ora siamo concentrati su questa parte finale, subito dopo la gara di domani contro Aniene c’è lo scontro diretto per la migliore posizione nei playoff. La società sicuramente si sta muovendo per il prossimo anno, ma ora siamo focalizzati su questo rush finale. La squadra è costruita per sviluppare un gioco prevalentemente offensivo. Pian piano, la stiamo sistemando per migliorare alcuni aspetti, per altri siamo a buon punto. La voglia di continuare a crescere è una cosa che c’è stata qui fin dal primo giorno”.