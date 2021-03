Batista: "Questa è una partita diversa, siamo carichi" Sandro Abate - Cybertel Aniene, la vigilia. Verdeazzurri all'assalto della Coppa Italia

La Sandro Abate è pronta a dare l'assalto alle Final Eight di Coppa Italia. Domani, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 16, la sfida con la Cybertel Aniene. Sforzo massimo per garantirsi la partecipazione alla kermesse tricolore, che lo scorso anno non si è potuta disputare a causa del Covid-19. L'appuntamento è dal 19 al 25 aprile all’RDS Stadium di Rimini.

A presentare la gara con i laziali, Marcelo Batista: “Domani, contro l'Aniene, sarà un’altra cosa rispetto al campionato. Ci siamo allenati molto, è una partita secca, da dentro o fuori. In questi scontri tutto può succedere, dobbiamo essere attenti su ogni dettaglio per raggiungere il traguardo. La Cybertel si è rinforzata rispetto a inizio campionato, hanno comprato altri giocatori perché credono di poter raggiungere la salvezza in campionato e qualificarsi per la Coppa Italia. La Sandro Abate c’è, però. Un conto è dire, un altro è fare. Dobbiamo sfruttare ogni occasione e prendere meno gol possibili. Sono tutti arruolabili, ad eccezione di Nicolodi che aveva un problema già a Catania. Sono ridotte le chance di poterlo avere a disposizione. Ogni nostra pedina darà il 100 per cento. I giocatori sanno di questa responsabilità, sono sicuri e coscienti. Domani sarà una gara diversa, non conta né il prima, né il dopo, ma solo i 40 minuti effettivi di gioco”.