Sandro Abate, gioia azzurra: convocato Fantecele Verso Futsal Euro 2022, il laterale italo-brasiliano in gruppo per i match con Belgio e Montenegro

Prima della fine della regular season, nel campionato di Serie A di calcio a 5 ci sarà l'ultima sosta per le Nazionali. Tra i 19 convocati dal c. t. Bellarte, per la seconda volta, c'è il nome del verdeazzurro André Fantecele. Il laterale, tra le file della Sandro Abate dal 2018, nella stagione in corso ha, finora, realizzato 11 reti. Strappato già il pass per Futsal Euro 2022, gli azzurri dovranno affrontare altri due impegni del girone di qualificazione. Appuntamento all'8 aprile per il match contro il Belgio (ore 20) mentre il 13 aprile, alle 18,30, è in programma la sfida con il Montenegro. L'Europeo, che per la prima volta è a sedici squadre e avrà una cadenza quadriennale e non più biennale, si terrà dal prossimo 19 gennaio nei Paesi Bassi.

I CONVOCATI

PORTIERI: Edoardo Di Ponto (Lido di Ostia), Daniele Dovara (Meta Catania), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson).

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Simone Achilli (Olimpus Roma), Eduardo Alano (Acqua&Sapone) Attilio Arillo (FF Napoli), Vincenzo Caponigro* (Feldi Eboli), Paolo Cesaroni (CMB Matera), Cainan De Matos (Valdepenas), Alessio Di Eugenio (Olimpus Roma), Matteo Esposito (Lido di Ostia), André Fantecele (Sandro Abate), Murilo Ferreira (Acqua&Sapone), Guilherme Gaio (Acqua&Sapone), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gabriel Motta (Lido di Ostia), Carmelo Musumeci (Meta Catania) e Arlan Pablo Vieira (Came Dosson)

STAFF – Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte; segretario: Fabrizio Del Principe; PCO: Giulio Massi; assistente Allenatore: Vanni Pedrini; preparatore atletico: Luca Sabino Mangiatordi; preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Nicola Pucci; MLO: Emanuele Fabrizi (dal 5 al 10 aprile) e Sebastiano Porcino (dal 9 al 14 aprile); fisioterapisti: Diego Falanga e Vittorio Lo Senno.