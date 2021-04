Batista: "Difendiamo il quinto posto, non possiamo sbagliare" Matera - Sandro Abate, il tecnico: "Concentrazione massima. Teste di serie? Che confusione"

È conto alla rovescia per la gara tra Signor Prestito CMB Matera e Sandro Abate. Il match, valido per la venticinquesima e penultima giornata nel campionato di Serie A, è in programma domani, al PalaSport di Matera, con fischio d'inizio alle 20,30. Gli irpini, dopo il sorpasso in classifica della Syn-Bios Petrarca, dovranno dare il massimo per provare a riconquistare la quarta posizione e difendere la quinta dall'assaluto dei lucani. Abate e compagni sono a quota 37 punti, a -2 dai veneti e a +3 dal Matera.

Alla vigilia della match, parola al tecnico dei verdeazzurri, Marcelo Batista: “In questa settimana abbiamo lavorato per cercare di limitare qulsiasi tipo di errore. Domani andremo sul campo del Matera per fare punti e concludere al meglio il campionato. In qualche gara potevamo far meglio, ma ora mancano solo due match e non possiamo sbagliare. Dobbiamo essere bravi a gestire l'aspetto mentale, specialmente nella fasi finale delle partite. All'andata è stata una partita equilibrata, con l'arrivo di Neto loro hanno sistemato un reparto in cui erano carenti, quello dei centrali difensivi. La Sandro Abate è cresciuta come gruppo, i ragazzi si conoscono di più e speriamo di portare il risultato a casa. Dobbiamo essere concentrati e lottare, innanzitutto, per il quinto posto in classifica. Per quanto riguarda la questione della Final Eight, avendo vinto lo spareggio contro Aniene ed essendo sconfitto il Padova, dovremmo essere testa di serie. Successivamente hanno cambiato questa regola, ieri capitan Abate si è espresso chiedendo chiarezza. Dovrebbe esserci una riunione tra oggi e domani della Divisione, magari cambiano nuovamente. Io, da allenatore, devo guardare la mia squadra, ciò che succede fuori dal campo lo gestisce la società. Penso che, se questo era il regolamento a inizio stagione, perché deve essere cambiato? Vedremo cosa succederà a riguardo”.