Dalcin: "Peccato per l'errore finale, lo rivedremo" Matera - Sandro Abate Avellino 2-2, il laterale: "Partita dura come nelle attese"

Signor Prestito CMB Matera - Sandro Abate Avellino 2-2, il commento di Dalcin: "La partita è stata insidiosa come nelle attese. Sapevamo che ci avrebbe atteso una sfida complicata su un campo difficile. Siamo stati bravi a leggere le situazioni in alcuni frangenti. Abbiamo commesso un errore alla fine, dobbiamo vedere cos’è successo in difesa. Nonostante tutto abbiamo dimostrato che possiamo arrivare fino in fondo se continuiamo su questa strada”.