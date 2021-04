Batista: "Punto importante, sotto con le Final Eight" Matera - Sandro Abate 2-2, il tecnico: "Complimenti, ora testa alla Coppa Italia"

Signor Prestito CMB Matera – Sandro Abate Avellino 2-2, il commento di Batista: “Abbiamo portato a casa un punto importante, sapevo che non sarebbe stata una partita facile. Faccio i complimenti ai ragazzi, peccato per i due gol presi nel finale. Sono situazioni che dobbiamo migliorare. Ora guardiamo avanti, ci sono le Final Eight. Già nel turno preliminare abbiamo dimostrato chi siamo. Dobbiamo ripeterci”.