Coppa Italia, ai quarti è Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino Sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Eight, appuntamento a Rimini dal 22 al 25 aprile

Coppa Italia di calcio a 5, ai quarti è Feldi Eboli - Sandro Abate. Derby campano per l'accesso alla semifinale della kermesse tricolore. Calcio d'inizio alle 16, nella giornata inaugurale della manifestazione. Sorteggiati, nella tarda mattinata odierna, gli accoppiamenti delle Final Eight: appuntamento a Rimini, dal 22 aprile al 25 aprile, all'RDS Stadium. Sarà la terza sfida stagionale tra le due compagini. I precedenti andati in scena in campionato sono terminati con un pareggio nella gara d’andata (4-4) e una vittoria irpina in quella di ritorno (3-2). I verdeazzurri, in caso di successo, affronteranno la vincente tra Acqua&Sapone e Came Dosson. Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, le teste di serie sono state ridotte da 4 a 2.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

RDS STADIUM – RIMINI

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 22 APRILE

1) Italservice Pesaro – Colormax Pescara (ore 11)

2) Todis Lido di Ostia – Signor Prestito CMB Matera (ore 13:30)

3) Feldi Eboli – Sandro Abate Avellino (ore 16)

4) Acqua&Sapone Unigross – Came Dosson (ore 20:45)

SEMIFINALI – SABATO 24 APRILE

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 (ore 16)

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 (ore 20:45)

FINALE – DOMENICA 25 APRILE

VINCENTE X-VINCENTE Y (ore 18)