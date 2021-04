Sandro Abate, super esordio per Fantecele in Nazionale Il laterale chiude il match contro il Montenegro: finale di 2-0 a Prato

Andrè Fantecele va in gol all’esordio con la maglia dell’Italfutsal contro il Montenegro. Il laterale verdeazzurro, convocato per la seconda volta dal c.t. Bellarte, è stato protagonista di un ottimo banco di prova e ha contribuito alla vittoria degli azzurri nell’ultima gara di qualificazione ad Euro Futsal 2022. Il match è terminato con il risultato finale di 2-0. La Nazionale, che ha già staccato il pass per i Paesi Bassi con due giornate d’anticipo, ha chiuso il gruppo 7 al primo posto con 15 punti (5 vittorie su 6). L’unica battuta d’arresto è arrivata contro il Belgio lo scorso 8 aprile (5-4).