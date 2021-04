Eboli vince, Sandro Abate -2: bagarre quinto posto La Feldi batte Catania 5-2 nel recupero: sarà volata per il miglior piazzamento

La Feldi Eboli strapazza la Meta Catania (5-2), nel recupero della sedicesima giornata nel campionato di Serie A di calcio a 5, e riduce le distanze dalla Sandro Abate, ora a -2. Il quintetto ebolitano inisidia il quinto posto dei verdeazzurri devendo recuperare ancora una gara, il 28 aprile contro la CDM Futsal Genova, costretta a vincere per non retrocedere e restare in corsa per i playout. Poi ci sarà da giocare l'ultima giornata di campionato, il primo maggio, alle 16, ed è concreto il rischio che la Sandro Abate, che ospiterà la Cybertel Aniene, la viva rincorrendo il quinto posto, ritrovandosi costretta a vincere ed augurarsi che non faccia altrettanto la Feldi in casa della Colormax Pescara già in Serie A2 (in caso di arrivo a pari punti, gli irpini chiuderebbero avanti in virtù degli scontri diretti favorevoli). Prima del testa a testa per il quinto posto, senza dimenticare che la Sandro Abate potrebbe anche chiudere quarta, scavalcando Padova, attesa dalla gara interna con Mantova, in corsa per la permanenza diretta in categoria, ci sarà il duello a eliminazione diretta nei quarti di finale per la Coppa Italia. Appuntamento il 22 aprile, all’RDS Stadium di Rimini, con fischio d’inizio alle 16.