Coppa Italia, Batista: "Contro Eboli sarà una grande sfida" Il tecnico dei verdeazzurri: "Sarà una partita secca, potrà succedere di tutto"

È tempo di Coppa Italia per la Sandro Abate. Nel mirino dei verdeazzurri c’è il derby contro la Feldi Eboli. Il match, valido per i quarti di finale, è in programma giovedì, all’RDS Stadium di Rimini. Start alle 16.

Dopo le dichiarazioni del laterale Dalcin, parola al tecnico Marcelo Batista: “Aspettavamo tutti questo momento e speriamo di fare una grande Final Eight. Sappiamo che non sarà facile. La Sandro Abate, rispetto allo scorso anno, è cresciuta tantissimo, sia come squadra, sia come società. Eboli è il primo ostacolo che dobbiamo superare, è una partita da dentro o fuori quindi può succedere di tutto. Dobbiamo limitare gli errori. Fantecele è squalificato, c’è un piccolo problema con Jonas e Nicolodi. Penso che Douglas potrebbe esserci per giovedì. Gli altri sono tutti arruolabili. La Feldi Eboli sta passando un buon momento, sarà una grande sfida. Sarà una partita molto sentita e si deve curare ogni minimo dettaglio. Chiunque scenderà in campo darà il massimo. Abbiamo preso Danicic, ci ha dato una grande mano. Nelle ultime due gare ho preferito lasciarlo fuori per una scelta tecnica. Gare come quelle di giovedì sono molto adatte a lui. Playoff? Speriamo che ci possa essere il pubblico.”