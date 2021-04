Coppa Italia, Sandro Abate subito fuori: 2-0 Eboli Final Eight a Rimini: gol di Tres e Patias nel secondo tempo, verdeazzurri eliminati

Subito fuori. Il sogno Coppa Italia, per la Sandro Abate Avellino, è già finito. Verdeazzurri k.o. nei quarti di finale della kermesse tricolore. All'RSD Stadium di Rimini la Feldi Eboli vince 2-0 e vola in semifinale grazie alle reti messe a segno da Tres e Patias. Pesano le assenze di Fantecele, squalificato, e Jonas infortunato. A fine gara, silenzio stampa sintomatico della grande delusione in casa irpina.

Primo tempo – Prima frazione di gioco equilibrata con opportunità da entrambe le parti. La Feldi Eboli di Riquer tiene il possesso palla, va a caccia del vantaggio e lo sfiora dopo soli 2 minuti e 48 secondi. Fallo di Bagatini su Romano, calcio di rigore: Patias va sulla sfera, ma colpisce in pieno un palo. L’azione procede con una serie di rimpalli, Thiago Perez abbassa la saracinesca. Dopo aver subito per i primi sei minuti il possesso degli ebolitani, la Sandro Abate inizia a reagire: Dalcin va vicino alla rete. Insistono, gli irpini. Thiago Perez respinge, Danicic recupera palla, controlla e calcia poco alto sopra alla traversa. La risposta dei rossoblù non tarda ad arrivare: Patias sradica la palla a Kakà, ma Perez rispinde ancora una volta “presente”. Ritmi intensi, ma si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo - La Feldi Eboli riparte col piede pigiato sull'acceleratore. Ci prova subito Luizinho, con il sinistro, ma Crema lo limita. Procedono le azioni offensive dei salernitani e dopo sei minuti il risultato cambia: Tres firma la rete del vantaggio. La reazione della Sandro Abate latita. Intanto, il laterale Grello crea occasioni pericolose, ma Thiago Perez si conferma attento e reattivo. A 6 minuti e 14 secondi dal triplice fischio finale, Marcelo Batista chiama il time out. Al rientro in campo è portiere di movimento con Crema. I risultati non sono quelli sperato. La Feldi Eboli, quando il cronometro segna 17 minuti e 45 secondi, raddoppia Patias su assist di Grello. Festa Feldi, Sandro Abate eliminata.

Il tabellino.

Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino 2-0

Marcatori: st 6’ Tres, 17’45” Patias.

Feldi Eboli: Dal Cin, Romano, Patias, Grello, Luizinho, Glielmi, Pasculli, Moura, Caruso, Dani Chino, Tres, Caponigro, Vitale, Canabarro. All.: Riquer.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini , Abate, Dalcin, Vitiello, Ercolessi, Lombardi, Kakà, Rizzo, Testa, Iandolo, Nicolodi, Danicic. All.: Batista.

Note: Ammoniti: Bagatini, Dani Chino.

Arbitri: Daniele Di Resta (Roma 2), Alex Iannuzzi (Roma 1), Fabiano Maragno (Bologna). Crono: Adriano Sodano (Bologna).

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 22 APRILE

1) Italservice Pesaro – Colormax Pescara 5-2

2) Todis Lido di Ostia – Signor Prestito CMB Matera 7-6

3) Feldi Eboli – Sandro Abate Avellino 2-0

4) Acqua&Sapone Unigross – Came Dosson (ore 20:45)

SEMIFINALI – SABATO 24 APRILE

X) Italservice Pesaro – Todis Lido di Ostia (ore 16)

Y) Feldi Eboli - VINCENTE 4 (ore 20:45)

FINALE – DOMENICA 25 APRILE

VINCENTE X-VINCENTE Y (ore 18)