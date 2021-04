Sandro Abate sesta, Eboli opera il sorpasso Poker della Feldi al Genova, sabato si decide la griglia playoff

Poker alla CDM Futsal Genova. La Feldi Eboli si conferma “bestia nera” della Sandro Abate e, dopo aver eliminato i verdeazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia, opera il sorpasso in classifica in campionato. La compagine ebolitana vince il recupero valido per la venticinquesima giornata e sale a quota 39 punti, al quinto posto, +1 su Abate e compagni. Ora è rebus playoff: la Came Dosson o la Syn-Bios Petrarca saranno le avversarie in base alla griglia che verrà fuori dall’ultima tappa della regular season. Appuntamento a sabato per entrambe le squadre: alle 16 la Sandro Abate sfiderà la Cybertel Aniene, il quintetto di Riquer affronterà la Colormax Pescara in trasferta. In caso di arrivo a pari punti la Sandro Abate chiuderebbe davanti in virtù degli scontri diretti.