Sandro Abate, testa a testa playoff: ultimo atto Duello a distanza con Eboli per il quinto posto: ecco le possibili avversarie

Chiuso a malincuore il capitolo Coppa Italia, la Sandro Abate si appresta a concludere la regular season e a proiettarsi ai playoff. All’orizzonte c’è la sfida contro la Cybertel Aniene. La gara, valida per la ventiseiesima e ultima giornata di campionato, è in programma sabato, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 16. Terzo appuntamento in questa stagione tra le due compagini: vittoria per gli irpini sia nella gara d’andata (1-5), sia nel turno preliminare di Coppa Italia (4-1). Sta per scoccare l'ora dell'ultimo atto del duello a distanza con la Feldi Eboli, confermatasi “bestia nera” dei verdeazzurri non solo per l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia (2-0). Con la vittoria degli ebolitani nel recupero contro la CDM Futsal Genova (4-0), i verdeazzurri sono stati scalzati dal quinto posto in classifica e sono ora sesti, a -1 dal quintetto rossoblù. In caso di arrivo a pari punti, in virtù degli scontri diretti, la Sandro Abate chiuderebbe davanti. Per i ragazzi di mister Riquier, l’ultima di regular season è un match point per il piazzamento, contro la Colormax Pescara, già retrocessa. Came Dosson o Syn-Bios Petrarca: Abate e compagni si apprestano a conoscere la prima avversaria negli spareggi per lo scudetto. Fronte campo tutti arruolabili, ad eccezione di Jonas, ancora da valutare. Recuperato completamente, invece, Douglas Nicolodi, che sarà regolarmente a disposizione di mister Marcelo Batista. Squalificati, invece, Kakà e Bagatini.

26esima giornata – 01/05 - ore 18

Meta Catania Bricocity – Acqua&Sapone Unigross

Italservice Pesaro – Came Dosson

Sandro Abate Avellino – Cybertel Aniene

Colormax Pescara – Feldi Eboli

Syn-Bios Petrarca – Saviatesta Mantova

CDM Futsal Genova – Real San Giuseppe

Todis Lido di Ostia – Signor Prestito CMB Matera