Sandro Abate ko: ecco chi sfiderà nei playoff scudetto Verdeazzurri battuti 7-4 al PalaDelMauro dall'Aniene, trascinata da Taliercio

La Sandro Abate combatte, ma cede il passo alla Cybertel Aniene. Termina 4-7 al PalaDelMauro la gara valida per la ventiseisima e ultima giornata di regular season. Definita la griglia playoff scudetto: i verdeazzurri, sesti, dovranno affrontare la Came Dosson nei quarti di finale. Ai playout sarà sfida tra Mantova e Aniene.

Primo tempo – Non inizia nel migliore dei modi la prima frazione di gioco per la Sandro Abate. Nonostante qualche occasione, i verdeazzurri subiscono la prima rete dopo 5 minuti. È Battistoni a portare avanti la Cybertel Aniene. Dopo tre minuti arriva anche il raddoppio: questa volta è merito di Taliercio. Minima reazione da parte degli irpini, che creano una doppia chance per accorciare le distanze: Tondi commette un errore, Fantecele recupera palla, il portiere dei laziali la respinge, ci riprova Dalcin, ma colpisce la traversa. A 6 minuti e 46 secondi arriva il primo time out di Marcelo Batista. La Sandro Abate fatica a rientrare in parttia. Dalcin prova a servire Ercolessi, che, però, non riesce a coordinarsi davanti alla porta. A 21 secondi dal termine della primo tempo l’universale si riscatta e dimezza il passivo con una rete su punizione. Squadre a riposo sull’1-2.

Secondo tempo – Pioggia di reti nella seconda frazione di gioco. I verdeazzurri si avvicinano al pareggio con tre occasioni di uno sfortunato capitan Abate: prima la parata di Tondi da mezzo metro e, successivamente, due pali interni. Gli ospiti allungano ancora il vantaggio: sono l'ex Abdala e Biscossi a firmare le reti per l’1-4. Due schiaffi che sembrano svegliare la Sandro Abate. I giochi si riaprono prima con la rete del giovane Iandolo e, poco dopo, doppietta personale di Ercolessi. Il risultato è momentaneamente sul 3-4. Mister Batista tenta il tutto per tutto con Ercolessi nel ruolo di portiere di movimento. La mossa non porta i risultati previsti. Spinge ancora la Cybertel Aniene, che riesce a trovare altre due reti con Taliercio e Anas. Dopo due minuti la Sandro Abate porta il risultato sul 4-6 con Dalcin. Ma a chiudere i conti è ancora Taliercio. Finisce 4-7.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Cybertel Aniene 4-7

Marcatori: pt 5’ Battistoni, 8’38” Taliercio, 19’40” Ercolessi; st 6’ Abdala, 6’25” Biscossi, 9’ Iandolo, 9’40” Ercolessi, 14’ Taliercio, 14’50” Anas, 16’10” Dalcin, 18’20” Taliercio.

Sandro Abate Avellino: Vitiello, Fantecele, Abate, Dalcin, Danicic, Thiago Perez, Preziuso, Ercolessi, Lombardi, Crema, Rizzo, Testa, Iandolo, Nicolodi. All.: Batista

Cybertel Aniene: Tondi, Anas, Taloni, Taliercio, Cabeca, De Filippis, Mariano, Raubo, Abdala, Battistoni, Pilloni, Biscossi, Pezzin, Javi Roni. All.: Micheli

Arbitri: Luca Vincenzo Caracozzi (Foggia), Alberto Volpato (Castelfranco Veneto). Crono: Michele Iannone (Nocera Inferiore).