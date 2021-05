Scherma: la Podigym Avellino protagonista a Casagiove Dopo oltre un anno di stop i ragazzi irpini possono tornare a gareggiare.

Dopo oltre un anno e con pochi giorni di allenamento, gli atleti under 14, della Polisportiva Podjgym di Avellino si presentano in gara per le qualifiche dei campionati Italiani gran premio Giovanissimi.

I giovani atleti allenati da Carmelo Alvino e Francesco Luongo hanno ripreso gli allenamenti da solo due settimane con tutte le difficoltà dovute per gli adeguamenti di prevenzione per l’emergenza sanitaria del Covid. Per la prima gara di campionato valevole per le qualifiche alle finali Nazionali, che si terrà nel mese di ottobre in Riccione, la Polisportiva Podjgym Avellino ha voluto e potuto schierare solo gli atleti che risultavano in regola con tutte le normative sanitarie.

A scendere in pedana sabato 1° maggio, in un palazzetto senza pubblico e con distanziamento fisico tra i partecipanti dove per accedere bisognava presentare una serie di documenti e dopo essersi sottoposti al controllo temperatura ed esibizione del test rapido Covid, si sono fatti valere nel Fioretto Femminile Allieve/ragazze Vozella Stefania che riusciva ad ottenere un ottimo terzo posto.

Nella Sciabola maschile Categoria Allievi/Ragazzi buon dodicesimo posto di Troisi Pierpaolo, mente nella categoria Giovanissimi Vitale Gioacchino, nonostante la rimonta nelle fasi eliminatorie, doveva accontentarsi di un buon settimo posto.

Sabato 8 e domenica 9 gli atleti della Podjgym saranno impegnati per la categoria assoluti sempre a Casagiove dove al momento Gueli Asia prenderà parte alle gare di fioretto e spada, mentre domenica 9 per i campionati Nazionali master, la bravissima Cecilia Majello si dovrà difendere sulle pedane del palazzetto di Terni.