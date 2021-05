Scherma, la Podjgym torna in pedana: i risultati A Casagiove protagonisti gli Under 14 della polisportiva avellinese

Gli atleti Under 14 della Polisportiva Podjgym, dopo oltre un anno di inattività e con pochi giorni di allenamento a disposizione, si sono presentati in gara, a Casagiove, per le qualifiche ai campionati Italiani “Gran Premio Giovanissimi”. La prima sfida della competizione è in programma nel mese di ottobre a Riccione. A salire in pedana sono stati: Stefania Vozella, per il Fioretto Femminile Allieve/Ragazze, che ha conquistato il terzo posto; per la Sciabola Maschile Categoria Allievi/Ragazzi, dodicesima posto per Pierpaolo Troisi, mentre, per la Categoria Giovanissimi, l’atleta Gioacchino Vitale ha chiuso in settima posizione. Appuntamento sempre a Casagiove, sabato 8 e domenica 9, per l’impegno nella Categoria Assoluti. Sarà l’atleta Asia Gueli a gareggiare nel Fioretto e nella Spada. All’orizzonte, per Cecilia Majello, ci sono, invece, i campionati Nazionali Master, in programma domenica 9, al palazzetto di Terni.