Came Dosson - Sandro Abate 8-5, mercoledì vittoria d’obbligo Playoff scudetto, verdeazzurri ko nell’andata dei quarti di finale

La Sandro Abate va ko nell’andata dei quarti di finale dei playoff, in trasferta contro la Came Dosson: 8-5. All’orizzonte c’è già il match di ritorno: appuntamento a mercoledì, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 18,05. La Sandro Abate deve vincere per giocare la “bella” ed evitare l’eliminazione.

Primo tempo – Ritmi alti fin dai primi minuti della prima frazione di gioco. I padroni di casa tentano subito di sbloccare il match con Japa Vieira, che, però, colpisce il palo. Beffardamente, dopo 56 secondi dal fischio d’inizio, è la Sandro Abate a portarsi in vantaggio con Fantecele, letale su corner di Bagatini. La risposta della Came Dosson non tarda ad arrivare: quando il cronometro segna 2 minuti e 10 secondi Thiago Grippi riporta il risultato in parità. I verdeazzurri vogliono a tutti i costi portare a casa la vittoria e si riportano in vantaggio, ancora con Fantecele, servito da Nicolodi. Il risultato è sull’1-2 a 15 minuti e 53 secondi dall’intervallo, ma la compagine trevigiana non demorde e riacciuffa gli irpini: questa volta è Dener, su rimessa di Espindola, a timbrare il cartellino non lasciando scampo a Thiago Perez. È di nuovo parità tra le due squadre. L’intensità cala nella parte finale del primo tempo, ma Japa Vieira approfitta della punizione battuta dal compagno Bertoni e riesce a trovare la rete. A circa due minuti dalla fine della prima frazione di gioco il risultato è sul momentaneo 3-2. La Came Dosson non si accontenta e prende il largo con Thiago Grippi, che riesce a recuperare la sfera dopo un errore di Bagatini e a trafiggere Thiago Silva. Si va al riposo sul parziale di 4-2.

Secondo tempo – Match scoppiettante pure nella ripresa. Ancora opportunità per entrambe le formazioni, ma la Came Dosson è più cinica. È Bertoni a segnare la quinta rete dei locali. I verdeazzurri non riescono a rientrare in partita e subiscono ancora un’altra rete, che porta la firma di Ugherani. Il risultato è sul 6-2 quando mister Batista chiede il time out a 9 minuti e 33 secondi dal triplice fischio e schiera Dalcin nel ruolo di portiere di movimento. Dopo pochi secondi è proprio il laterale offensivo ad accorciare le distanze. Ma non basta, perchè la compagine veneta si porta nuovamente a quattro reti di distanza dagli irpini: è tripletta di Thiago Grippi: 7-2. Doppia reazione dei verdeazzurri, prima con Dalcin, dopo con Crema. Poco dopo la Came Dosson trova un altro gol: Schiochet calcia dalla propria metà campo e riesce a scavalcare Crema tra i pali. Finisce 8-5.



Il tabellino.

Came Dosson – Sandro Abate Avellino 8-5

Marcatori: pt 0’56” Fantecele, 2’10” Grippi, 4’07” Fantecele, 6’56” Dener, 16’52” Japa Vieira, 19’25” Grippi; st 4’12” Bertoni, 9’03” Ugherani, 11’26” Dalcin, 12’24” Grippi, 13’34 Dalcin, 16’35” Crema, 16’54” Schiochet

Came Dosson: Pietrangelo, Grippi, Schiochet, Ugherani, Japa Vieira, Ronzani, Ditano, Belsito, Azzoni, Dener, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Espindola. All. Rocha.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Vitiello, Ercolessi, Kakà, Rizzo, Testa, Iandolo, Danicic. All.: Batista.

Note: Ammoniti: Vieira, Ercolessi, Kakà, Dener.

Arbitri: Natale Mazzone (Imola), Stefano Parrella (Cesena). Crono: Angelo Tasca (Treviso).