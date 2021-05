FIPSAS, Fabio Carbone è il nuovo presidente NP/AS Il direttore sportivo dell'ASD Sparta guiderà il nuoto pinnato e l'agonismo subacqueo

Nell'assemblea ordinaria dei presidenti FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), riunita sabato scorso presso la sezione di Avellino, con le elezioni degli organi statutati per il quadriennio olimpico 2021/2024 all'ordine del giorno, Fabio Carbone è stato eletto presidente del settore nuoto pinnato (NP) e agonismo subacqueo (AS). Nuovo incarico per il direttore tecnico e coordinatore dell'ASD Sparta di Mirabella Eclano, reduce dal Gran Prix di nuoto pinnato tenuto all'Elysium di Agropoli con i sette podi conquistati e le qualificazioni per i prossimi campionati italiani. Il club eclanese ha ritrovato continuità dopo i dieci mesi di inattività causata dalla pandemia e dallo stop alle manifestazioni sportive motivato dall'emergenza sanitaria.