La Sandro Abate saluta i playoff: ko contro la Came Dosson I verdeazzurri cedono in Gara 3: finale di 4-2 al PalaDosson

Cala il sipario sul cammino playoff della Sandro Abate. I verdeazzurri cedono in Gara 3 contro la Came Dosson: il match è terminato con il finale di 4-2. I veneti accedono alle semifinali e incontreranno la Meta Catania.

Primo tempo - Non comincia bene la Sandro Abate. Dopo 40 secondi subisce la prima rete. È Thiago Grippi a realizzare su ribattuta. Gli irpini soffrono il pressing alto della Came Dosson per gran parte della prima frazione di gioco. Il primo tentativo dei verdeazzurri arriva poco prima del 15': è Crema servito da Fantecele a tentare di accorciare le distanze, ma Pietrangelo dice di no. La Came Dosson si complica la vita esaurendo il bonus falli. La Sandro Abate, però, sciupa l’occasione di pareggiare i conti. C’è Kakà sulla sfera, ma Pietrangelo salva ancora il risultato. A 2 minuti e 26 dal termine del primo tempo Rocha schiera Thiago Grippi nel ruolo di portiere di movimento (1-0 all'intervallo).

Secondo tempo - Il primo tentativo è dei veneti con Thiago Grippi che, però, colpisce la traversa. La Sandro Abate cambia l’approccio e tenta di rientrare in partita costruendo alcune soluzioni. Dopo minuti di equilibrio, la Came Dosson trova il raddoppio con Dener. A 8 minuti e 46 secondi, risultato di 2-0. Poco dopo, la Sandro Abate risponde ai veneti e lo fa con Manoel Crema. Mister Batista sceglie Dalcin come portiere di movimento, ma non ottiene i risultati sperati. L'autogol di Crema determina l'allungo dei padroni di casa. A 2 minuti e 18 secondi dal termine, Dalcin accorcia nuovamente le distanze. A cinque secondi dalla fine, i veneti chiudono la gara con la rete di Murilo. Il match termina con il finale di 4-2.

Il tabellino.

Came Dosson – Sandro Abate Avellino 4-2.

Marcatori: pt 0’40” Thiago Grippi; st 11’05” Dener, 12’05 Crema, 15’ Crema (Autogol), 18’ Dalcin, 19’55” Schiochet.

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Vieira, Grippi, Schiochet, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Espindola, Ronzani, Ditano. All. Rocha.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Jonas, Ercolessi, Abate, Kakà, Rizzo, Testa, Iandolo, Dalcin, Vitiello, Preziuso. All. Batista.

Note: Ammoniti: Bagatini, Grippi, Ugherani, Pietrangelo.

Arbitri: Rocco Morabito (Vercelli), Simone Micciulla (Roma 2). Crono: Fabio Pozzobon (Treviso).