Sandro Abate e Batista, le strade si separano senza rancori Il tecnico non verrà confermato, Abate non lesina parole d'elogio e il mister ringrazia

Marcelo Batista non è più l’allenatore della Sandro Abate. Mandata in archivio l’eliminazione nei quarti di finale di playoff scudetto, in gara 3, contro la Came Dosson, si programma il futuro di cui non farà parte il tecnico, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza. A comunicarlo il club verderazzurro che “ringrazia Mister Marcelo Batista per l'operato svolto in questa stagione, per l'impegno umano e professionale, che non ha mai fatto mancare alla squadra e allo staff, per la vicinanza e l'affetto mostrato nei confronti dei nostri tifosi e della città”.

Parole di affetto e stima anche dal capitano e proprietario del club, Massimo Abate: “Batista è un professionista esemplare, un uomo dai grandi valori di generosità e rispetto, è stato bello e professionalmente motivante condividere una parte importante del nostro progetto con lui. Mister Batista ha contribuito in maniera importante a far crescere la nostra esperienza. Al mister i nostri auguri di ogni successo sportivo e personale”.

Commosso il saluto dell'allenatore brasiliano, che vede giungere al termine la sua seconda esperienza in carriera sulla panchina della quintetto principe del capoluogo irpino: “Ringrazio la famiglia Abate per quanto fatto in questi anni, ringrazio la squadra, lo staff tecnico, la dirigenza i tifosi e la città di Avellino per l'affetto, le emozioni e la stima che mi hanno sempre dimostrato. Auguro alla Sandro Abate ogni fortuna e di raggiungere sempre più ambiziosi traguardi sportivi. È stato bello condividere insieme una stagione importante, un'esperienza che porterò sempre nei ricordi più belli”.