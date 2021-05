Sport Days a Mercogliano, Meeting di Atletica il 16 giugno Le parole del delegato Coni provinciale, Saviano, e del sindaco di Mercogliano, D'Alessio

Venti anni di "Sport Days": traguardo storico per la kermesse organizzata dal Coni Avellino e dal delegato provinciale, Giuseppe Saviano. L'evento resta a Mercogliano, ma si sposta al centro polifunzionale "La Città a Spasso" di Torelli. "Dobbiamo ringraziare la Misericordia del Partenio e l'amministrazione comunale di Mercogliano e la Pro Loco. Si è creata una forte collaborazione. - spiega Saviano - Sport Days è un mondo che si muove, che lega volontariato, sport, istituzioni e tutti quelli che vogliono una società migliore. I più piccoli non hanno potuto fare attività motoria in questo periodo. Si rischia un terzo anno. Noi abbiamo delle competenze per fare attività motoria con distanziamento. Ci saranno convegni, seminari, attività con distanziamento, naturalmente rispettando le regole. Non vogliamo essere responsabili di qualcosa di negativo. Il meeting di atletica ci sarà: il 16 giugno con tutte le difficoltà per questo tipo di attività, con tutte le precauzioni".

Mercogliano e Sport Days: "Binomio vincente, la sede storica è Avellino, ma siamo pronti nell'emergenza. - afferma il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio - È un evento storico e prestigioso. Ritengo che lo sport possa determinare turismo, ma anche educazione. Mercogliano sarà un punto di riferimento per lo sport irpino con la creazione di un vero e proprio polo dello sport".