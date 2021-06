Sandro Abate, rinnova anche Testa: "Felice di poter essere il vice-capitano" Continua il matrimonio tra l’universale e il club irpino

Un altro tassello nel mosaico della Sandro Abate in vista della prossima stagione. Il club verdeazzurro ha prolungato per un altro anno il contratto dell’universale Cristian Testa. Classe 1994, nato ad Avellino, Testa è cresciuto nella Sandro Abate Five Soccer diventando tra i punti di riferimento all’interno del gruppo. Nella prossima stagione sarà il vice-capitano. "Sono emozionato di poter essere il vice-capitano della mia squadra del cuore” - ha spiegato Testa - “Essere irpino e vestire la maglia della Sandro Abate è motivo di orgoglio e vanto. Ringrazio il club per la stima, la dirigenza e la proprietà per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Mi impegnerò ogni giorno per raggiungere con la squadra e il club nuovi traguardi e regalare ai nostri tifosi e alla città di Avellino altre soddisfazioni".