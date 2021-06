Sandro Abate, Danicic ha rinnovato: "Motivato e desideroso di successi" Il centrale croato vestirà la maglia verdeazzurra per la seconda stagione consecutiva

La Sandro Abate incastra un'altra pedina nel mosaico della rosa della prima squadra, in vista della stagione 2021/2022: rinnovato il diritto alle prestazioni sportive di Ante Danicic, centrale difensivo classe 1986. Il croato vestirà, dunque, per la seconda annata agonistica consecutiva la maglia verdeazzurra dopo aver totalizzato 19 presenze e 7 reti in quella scorsa vissuta tra Mantova e Avellino. “Sono felice di aver rinnovato con la Sandro Abate. Ringrazio il club per la fiducia, è un onore poter vestire ancora questa maglia e difendere i nostri colori. Sono molto motivato perché sono stato benissimo ad Avellino. Insieme lavoreremo per raggiungere nuovi traguardi e per regalare ai nostri tifosi e alla città gioia e vittorie” ha dichiarato Danicic commentando l'intesa ratificata. Il futsalmercato della Sandro Abate prosegue, dunque, a vele spiegate con la voglia di continuare lungo il solco tracciato nella passata stagione e guardare al futuro con ambizioni sempre crescenti. I quarti di finale dei playoff scudetto sono solo un punto di partenza.