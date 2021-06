Sandro Abate, rinnovo per il portiere Rizzo L’estremo difensore vestirà la maglia verdeazzurra per il secondo anno

La Sandro Abate blocca un altro pezzo della rosa in vista della stagione 2021/22. Il club irpino comunica di aver rinnovato il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore Giuseppe Rizzo. Il classe ’92, cresciuto nel CUS Avellino, è approdato tra le file della Sandro Abate lo scorso anno. “Sono grato alla Sandro Abate per questa opportunità – ha dichiarato il portiere -. È motivo di orgoglio e vanto vestire questa maglia, difendere questi colori. Ringrazio il club per la stima, ringrazio la dirigenza e la proprietà per la fiducia dimostrata nei miei confronti”.