Sandro Abate, riecco Lolo Suazo: "Come tornare a casa" Il laterale offensivo riabbraccia i verdeazzurri: "Si può competere ad alti livelli"

Dopo aver salutato André Fantecele, la Sandro Abate riabbraccia una vecchia conoscenza. La società irpina ha annunciato il ritorno in verdeazzurro del laterale offensivo Manuel Maria Lolo Suazo. Il classe '92 è reduce da un'esperienza tra le file dell'Olimpus Roma con cui ha realizzato 16 reti in 18 presenze. Lo spagnolo ha già vestito la maglia della Sandro Abate nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 con uno score di 29 gol in 34 partite. “Torno in un club che considero una famiglia, perché ad Avellino ho lasciato cuore e bellissimi ricordi. La Sandro Abate è un club che ha sempre avuto grandi ambizioni, mi piace la stessa voglia che abbiamo di vincere. Personalmente voglio migliorare quanto fatto finora e sono convinto che ci sono tutti i presupposti per poter competere ad alti livelli. Saluto i nostri tifosi e non vedo l'ora di abbracciarli al PalaDelMauro” ha dichiarato Lolo Suazo nel videomessaggio pubblicato dall'ufficio stampa della Sandro Abate.