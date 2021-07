Sandro Abate, ecco Pazetti: "Grande opportunità, l'ho colta al volo" Il talento nel giro della Nazionale Under 19 si trasferisce in Irpinia agli ordini di Angelini

Si aggiunge un’altra pedina sullo scacchiere della Sandro Abate. La società verdeazzurra, dopo l’ufficializzazione di Ugherani, Ramon e Lolo Suazo, ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Pazetti. Nell’ultima stagione il laterale ha vestito la maglia della Todis Lido di Ostia collezionando 16 presenze e realizzando 3 reti. Ancor prima dell’esperienza con la società laziale, Pazetti è stato alla Roma C5, ricoprendo il ruolo di universale. Nel suo palmares uno scudetto e una Coppa Italia nella categoria Under 19. Il giovane talento, inoltre, è da anni nel giro della Nazionale Italiana Under 19.

“Sono felice della chiamata della Sandro Abate, ho accettato senza pensarci perché è una grande occasione. Ringrazio il club per la fiducia, sono entusiasta di poter far parte della squadra di mister Angelini. Arrivo in un club che ha grandi ambizioni, in una città stupenda, con tifosi passionali. Personalmente voglio migliorare quanto fatto finora e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per poter far bene e crescere ancora molto professionalmente. Un saluto ai nostri tifosi e speriamo di poter gioire con loro” ha dichiarato Pazetti.