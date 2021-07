Sandro Abate, riecco Merola: "Ammiro Angelini, entusiasta di tornare" Il portiere torna a difendere i pali verdeazzurri: "Grande opportunità"

La Sandro Abate arricchisce il reparto portieri puntando su un altro ex tesserato. La società irpina, dopo aver ufficializzare il ritorno di Daniele Del Prete, ha annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive dell’estremo difensore Giuseppe Merola. Il classe '96 nell’ultima stagione ha vestito la maglia dello Spartak Caserta C5, precedentemente quelle del Benevento e del Galdiator Sant’Erasmo. Si tratta del quinto innesto in entrata per il club verdeazzurro. “Torno in un club tra i più ambiziosi d'Italia ed in una città che ha una grande tradizione sportiva. Personalmente voglio migliorare quanto fatto finora e sono a disposizione del mister e della squadra. Angelini è un allenatore che ho sempre ammirato, per me è una grande opportunità per crescere. Non vedo l'ora di entrare al PalaDelMauro, tornare in città, abbracciare il nostro pubblico, gioire con i nostri tifosi. Forza Sandro Abate!" ha dichiarato l'estremo difensore.