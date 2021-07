La Sandro Abate parla sloveno, preso Bizjak Nella scorsa stagione 8 gol in 30 partite con Matera: "Angelini è un vincente, farò bene"

Un mosaico che prende sempre più forma, tassello dopo tassello. La Sandro Abate ha acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Dejan Bizjak, laterale offensivo, classe 1988, di nazionalità slovena. Nella stagione 2020/2021 Bizjak ha indossato la maglia della Signor Prestito CMB collezionando 30 presenze in gare e realizzando 8 reti. Nell'annata agonistica 2019/2020 Bizjak aveva, invece, vestito la casacca dell'Italpol realizzando 8 gol in 10 match ufficiali dopo l'esperienza alla Lazio (2018/2019) con 8 centri in 22 partite: “Grazie alla Sandro Abate per la fiducia. Arrivo in un club che da subito mi ha colpito positivamente per la determinazione e la voglia di vincere. Conosco Avellino per la bellezza e il calore del pubblico, non vedo l'ora di conoscere i miei nuovo compagni di squadra e i nostri tifosi. Sono a disposizione del mister Angelini, che reputo un vincente. Voglio fare molto bene. Un saluto ai nostri tifosi e speriamo di poter gioire con loro”.