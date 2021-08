Del.Fes Avellino, il calendario e la formula del campionato di Serie B Quattro promozioni in Serie A2, ben undici retrocessioni in Serie C regionale

Lunedì è il giorno del raduno della Del.Fes Avellino, il club del capoluogo irpino pronto alla partecipazione al campionato di Serie B di pallacanestro dopo il fallimento della Scandone. La Del.Fes, che sarà guidata da Gennaro Canonico, prenderà parte al girone D della terza serie. Via il 3 ottobre con la prima giornata e chiusura nel weekend dell'8 maggio per la regular season. L'8 dicembre sarà turno infrasettimanale con la sosta natalizia dal 26 dicembre al 2 gennaio e quella per la Coppa Italia LNP (13 marzo).

Promozione - Parteciperanno ai playoff per le prime otto squadre dei gironi. Il girone D è legato a quello C. Saranno quattro le squadre promosse in Serie A2, ovvero le quattro vincenti dei tabelloni playoff.

Retrocessione - Le squadre che chiuderanno la regular season all'ultimo posto retrocederanno direttamente in Serie C regionale. I team dal dodicesimo al quindicesimo posto dovranno ottenere la salvezza tramite i playout (all'interno del girone 12-15, 13-14). Le vincenti del playout saranno salve. Le quattro perdenti dello spareggio con la peggiore classifica in regular season retrocederanno in C. Le altre quattro perdenti dovranno partecipare a un concentramento nazionale in campo neutro che determinerà le ulteriori tre retrocessioni. Saranno undici i club declassati in Serie C.

Supercoppa

Fase di qualificazione

"Seconda edizione della Supercoppa di Serie B, organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP. Vi partecipano le 64 squadre ammesse a partecipare al campionato, suddivise in 8 gironi da 8 squadre, composti con criteri di vicinanza geografica. In ogni girone si disputano tre turni in gara unica (quarti, semifinali e finali); le vincenti di ogni raggruppamento si qualificano per la Final Eight. Ogni squadra ha indicata la propria posizione nel ranking del proprio girone determinato dalla classifica ottenuta nella stagione 2020/2021. La squadra che ha la migliore posizione del ranking gioca in casa e la regola vale per ogni singolo turno: quarti, semifinale, finale (Esempio: la testa di serie numero 1, se approda in finale, gioca tutti i tre turni sul suo campo).

Date di svolgimento

Domenica 12 (facoltà per i club di anticipare da mercoledì 8 in poi), mercoledì 15, domenica 19 settembre.

Final Eight

Le 8 squadre qualificate accedono alla Final Eight, strutturata sui tre giorni con gare di quarti di finale, semifinale e finale.

Date di svolgimento

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre, in sede da definire".

Foto: pagina ufficiale ASD Del Fes