Sandro Abate, preso il pivot Gutierrez Ojeda Il colombiano: "Felice di giocare in Serie A con uno dei migliori club d'Italia"

Nuovo arrivo in casa Sandro Abate. Sfumato l’arrivo di Pablo Vidal, il club verdeazzurro ha ufficializzato l’acquisto del pivot Richar Henderson Gutierrez Ojeda. Il colombiano, che nella stagione 2020/2021 ha giocato nella Sportiva Bocca de Ecuador, nella sua carriera ha militato nella Toulon Elite Futsal, tra le file dell’Alianza Platanera Futsal, del Caracas Futsal Club e del Gremio Samario Futsal. “Sono felice di arrivare in Italia per giocare con la maglia della Sandro Abate, è un club che seguo da tempo. È una gran fortuna per me poter giocare in Serie A con uno dei miglior club italiani. Mi hanno parlato molto bene della società, della città di Avellino e dei tifosi, calorosi. Non vedo l’ora di abbracciarli e difendere i nostri colori. Sono qui per vincere e dare il mio contributo” ha dichiarato il classe '89. La società irpina ha evidenziato il fondamentale ruolo svolto dall’agenzia Garcya Sport Management, nella persona di Alexander Bryan e, per la fattiva collaborazione, Gianluca Di Vittorio, per il felice esito dell'affare.