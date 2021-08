Del Fes Avellino, prima foto di squadra: via alla preseason Diverse conferme nell'organigramma dalla Scandone al nuovo club, che cambia la sua prospettiva

Obiettivo ripartenza: la Del Fes Avellino parteciperà al campionato di Serie B e proverà a determinare un rilancio immediato in termini di emozioni nella piazza irpina. La compagine societaria presenta diversi profili che hanno affiancato la Scandone nelle ultime due stagioni di terza serie prima del fallimento, definito al Tribunale di Avellino lo scorso 29 luglio. Gennaro Canonico è il presidente della Del Fes dopo i due anni da direttore generale nel club storico. Roberto De Luca, fondatore della Del Fes nel 2001 con il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sarà il dirigente responsabile nel nuovo corso societario dopo due decenni di impegno nel settore giovanile e con la partecipazione ai campionati minori regionali con la prima squadra. Ai dirigenti, Paolo Rotondi, Raffaele Melchionda e Antonio Policicchio, già vicini alla gestione Canonico nell'ultimo biennio, si aggiunge Antonello Nevola, che ricoprirà il ruolo di consulente dell'area tecnica e sportiva. Luigi Genovese sarà, invece, il team manager dopo gli anni vissuti da giocatore under. Conferme anche nello staff tecnico e medico con l'ingresso di Salvatore Formato, al rientro ad Avellino con il ruolo di vice allenatore. Nella giornata di ieri, sui canali social della Del Fes, è spuntata la prima foto di squadra. Il PalaDelMauro, che in alcune aree resta hub vaccinale, ospiterà la preseason della squadra, che cambia la prospettiva. Dopo 20 anni di partecipazione ai campionati giovanili, con la prima squadra punta a ben figurare in un torneo nazionale per il rilancio del basket ad Avellino.

Foto: pagina ufficiale Facebok ASD Del Fes