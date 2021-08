Coni Avellino, Saviano: "Lo sport di base sempre più a rischio" Il delegato provinciale: "Danni irreversibili sul piano della salute"

Il delegato Coni provinciale, Giuseppe Saviano, rinnova l'attenzione sullo sport di base, che rischia l'ulteriore stop. Dal comitato avellinese arriva la richiesta di condividere idee e progetti per il rilancio immediato con un protocollo chiaro. "Corriamo il rischio, come già evidenziato più volte, di negare le attività sportive, soprattutto ai più piccoli, per il terzo anno consecutivo. - afferma Saviano - È inutile ribadire i danni irreversibili sul piano della salute, di una crescita corretta, di un’integrazione ed aggregazione utile ad un benessere psicofisico innegabile. A questi motivi primari va aggiunto il rischio di una ulteriore crisi dell’associazionismo sportivo di base, architrave dei nostri successi sportivi internazionali, che ha già pagato pesantemente gli effetti della pandemia".

Il protocollo per la ripartenza: "Chiediamo regole certe, uguali per tutti, e, naturalmente, ove fosse necessario, un sostegno alle associazioni sportive per eseguire, se prevista, una corretta sanificazione degli ambienti. - aggiunge il delegato Coni Avellino - Chiediamo, inoltre, un protocollo unico, per le varie tipologie di impianto, evitando che a dettare le regole siano i singoli e non le Agenzie nazionali a ciò deputate. Il benessere dei cittadini passa anche attraverso decisioni rapide e corrette in questo settore fondamentale da parte di chi ha ruoli rappresentativi in tal senso. Noi, per quanto è possibile, siamo , come sempre, disponibili a collaborare alla risoluzione dei problemi, anche con idee organizzative e tecniche dovute al particolare momento".