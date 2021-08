Pallacanestro Solofra, lo staff tecnico prende sempre più forma Settore giovanile, Michele Guacci sarà l'istruttore di due categorie

Ulteriore annuncio da parte dell'ASD Pallacanestro Solofra, nata dall'unione di realtà cittadine, Playground Zone, Cab Solofra e Slz Solofra. Michele Guacci entra nello staff tecnico del settore giovanile con il ruolo di coach dei gruppi Scoiattoli e Pulcini. "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di questa società. Ringrazio la dirigenza per l'opportunità e la fiducia posta nei miei confronti. - ha spiegato il tecnico, laureato in scienze motorie sportive e laureando in scienze della valutazione motorio-sportiva e tecniche d'analisi e progettazione dello sport per disabili - Lavorare con i bambini è sempre stimolante, in sinergia con lo staff ci aspettiamo di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere insieme sotto tutti i punti di vista. Un grande in bocca al lupo a noi per questo nuovo inizio".

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Pallacanestro Solofra