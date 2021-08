Basket, Del Fes Avellino: caccia al sostituto di Tredici Ricerca dell'ultima pedina per completare il roster a disposizione di coach Robustelli

Prosegue il lavoro della Del Fes Avellino al PalaDelMauro. È iniziata la preparazione che porterà la squadra di coach Rodolfo Robustelli verso le prime gare ufficiali, la Supercoppa e il campionato di Serie B. La squadra irpina, rilanciata negli obiettivi con il titolo della Fortitudo Roma dopo 20 anni di impegno prettamente legato alle formazioni under, e che si è posta l'obiettivo di garantire un riscatto immediato per la pallacanestro avellinese dopo l'addio alla Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948, dichiarata fallita, parteciperà al girone D della terza serie ed è alla ricerca del sostituito di Gianluca Tredici. L'ala/centro, classe '92, era pronto a vestire la canotta della Del Fes per il 2021/2022, ma per motivi extracampo ha poi deciso, di comune accordo con il club presieduto da Gennaro Canonico, di non sposare più il progetto della società irpina. Caccia al sostituito di Tredici, quindi, per la Del Fes con i dirigenti, Paolo Rotondi e Antonello Nevola, attivi per l'ultimo ingresso nel reparto lunghi del roster.