Futsal Serie A 2021/22, ecco il calendario della Sandro Abate Definito il cammino dei verdeazzurri. La prima sarà contro una neopromossa

L’attesa per la 38esima edizione della Serie A di Futsal è arrivata agli sgoccioli. In mattinata, a 36 giorni dall’inizio del campionato 2021/22, è stato ufficializzato il calendario per la nuova stagione. La Sandro Abate esordirà al PalaDelMauro, il prossimo 9 ottobre, contro la neopromossa Olimpus Roma, ex squadra del “nuovo” laterale offensivo irpino Lolo Suazo. A vestire la maglia dei Blues ci saranno Nicolodi e Bagatini. La seconda giornata, in programma martedì 12 ottobre, invece, sarà contro la Todis Lido di Ostia, da cui arrivano sia il laterale Pazetti, sia il tecnico Angelini. Per i verdeazzurri terzo e quarto turno sul parquet del PalaDelMauro: il 16 ottobre ospiteranno la neopromossa L84, di cui ne vestirà la maglia l’ex laterale Jonas Pinto Junior. Invece, il 19, sarà il turno del Futsal Pescara 1997 (ex Acqua&Sapone), a cui è stato venduto Edu Villalva. Nella quinta giornata, il 23 ottobre, sarà testa a testa contro l’Opificio 4.0 CMB Matera, compagine da dove arrivano i laterali Ramon e Bizjak. Il match che chiuderà il mese di ottobre, in programma il 30, sarà contro la Syn-Bios Petrarca, nuova squadra dell'ex pivot irpino Kakà. I verdeazzurri, per la settima giornata, saranno ospiti il 6 novembre, della compagine neopromossa siciliana Cormar Polistena. Sette giorni più tardi è il turno della Ciampino Aniene Anni Nuovi, prima del doppio derby consecutivo. Il primo, in programma il 20 novembre sarà sul campo del Real San Giuseppe, a cui è stato venduto Ercolessi, e, dopo una settimana, il Napoli Futsal sarà ospite al PalaDelMauro. A vestire la maglia della neopromossa ci sarà l’italo-brasiliano Manoel Crema. La Sandro Abate apre il mese di dicembre, il 4 per l’esattezza, con il match contro i campioni in carica dell’Italservice Pesaro. Dodicesima e tredicesima giornata, che si giocheranno rispettivamente l’8 e l’11 dicembre, saranno contro la Vitulano Drugstore Manfredonia e contro la Meta Catania Bricocity. Per i verdeazzurri, al penultimo turno prima del “giro di boa”, è ancora tempo di un altro derby: si tratta di quello contro la Feldi Eboli, in programma il 28 dicembre. A chiudere il girone d’andata, l’8 gennaio, invece, c’è la gara in trasferta contro l’ex squadra di Ugherani: la Came Dosson.