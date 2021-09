"Promozione e una delle due coppe": Rieti, prima avversaria della Del Fes Sfida a porte chiuse al PalaSojourner tra la squadra laziale e quella irpina

La prima avversaria stagionale della Del Fes Avellino, la Real Sebastiani Rieti, ha posto l'obiettivo, già chiaro in estate, ma rinnovato dal club della famiglia Pietropaoli in un evento ufficiale con i tifosi. "Almeno due trofei", ecco quanto desidera la proprietà, ovvero la promozione in Serie A2 e una delle due coppe. "Qui ci sono le condizioni ideali per fare bene e ricreare i fasti Sebastiani degli anni ’80" ha spiegato il coach della Sebastiani, Alex Finelli. Anche l'arrivo di un tecnico che solo nel giugno scorso ha lottato con Scafati per la promozione in A è la conferma della prospettiva della squadra laziale. La gara Real Sebastiani Rieti - Del Fes Avellino, valida per il primo turno di Supercoppa Serie B, si giocherà al PalaSojourner: già indicato nei giorni scorsi come campo da gara dala Lega Nazionale Pallacanestro, la società del presidente, Giorgio Pietropaoli, ha ufficializzato l'accordo per l'impianto reatino. Gare casalinghe al PalaSojourner, ma l'impegno con la Del Fes sarà a porte chiuse.