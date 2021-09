Sandro Abate, buon test: 3-2 contro l’Ecocity. Angelini: "Avanti così" Ad Ariano Irpino prima sgambatura precampionato, il tecnico è soddisfatto

Primo successo per la Sandro Abate nell’allenamento congiunto pre-campionato con l'Ecocity Futsal Genzano. Al PalaCardito i ragazzi di Gianfranco Angelini hanno conquistato la vittoria grazie alle reti di Pazetti, Suazo e Avellino mentre per gli ospiti sono andati a bersaglio Fusari e Bassani. Il prossimo test è in programma contro il Benevento 5, mercoledì prossimo, a Montefusco, con fischio d’inizio alle 18.

Il commento di coach Angelini: “L’allenamento congiunto è andato bene. Il risultato in queste partite non conta, ha importanza alla prestazione dei ragazzi e posso dire che è stata di un livello alto. Abbiamo creato veramente tanto, nel primo tempo tirato 24 volte nello specchio della porta e 14 fuori. La mia squadra agonisticamente deve essere dura, cattiva, altrimenti non mi rappresenterebbe. Sono molto soddisfatto, nonostante abbiamo giocato senza Danicic e Gutierrez. Abbiamo rischiato il giusto contro una squadra davvero forte. L’Ecocity è costruita nei minimi dettagli, è in Serie A2, ma come roster è da Serie A. Gli allenamenti congiunti ho scelto di farli contro squadre di un certo livello proprio perché solo così possiamo vedere i nostri errori. Purtroppo, però, il campo ci penalizza. Ci alleniamo ad Avellino su un certo tipo di superficie, qui ad Ariano Irpino è diverso”.