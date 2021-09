Finelli: "Del Fes nuova, ma Avellino ha grande tradizione" Alle 18, al PalaSojourner di Rieti, la sfida tra la squadra irpina e la Real Sebastiani

"Siamo contenti di iniziare subito al PalaSojourner". Così il coach della Real Sebastiani Rieti, Alessandro Finelli, ha presentato la sfida con la Del Fes Avellino, in programma alle 18. "È stata una settimana tosta. Abbiamo registrato l'infortunio di Stanic e il problema fisico di Piazza. - ha aggiunto il tecnico della squadra laziale - Traini è entrato subito con la massima energia e ha appena iniziato il suo lavoro. È un po' indietro di condizione con Contento playmaker. È rientrato Dieng dopo uno stop e ci siamo allenati parzialmente al completo. C'è entusiasmo per impattare bene la stagione. Vogliamo farci conoscere nel miglior modo possibile. La Supercoppa di Serie B propone l'eliminazione diretta e ogni partita è delicata. Affrontiamo un club nuovo, ma una piazza che ha grande tradizione. Avellino ha fatto la Serie A per tanti anni. Nella società c'è Antonello Nevola, che è stato manager di Serie A ad Avellino, Caserta e Montegranaro. Nel roster ci sono giocatori che hanno fatto l'A2 come Hassan, Spizzichini. Hanno fatto un solo test amichevole. Li conosciamo poco, ma hanno elementi importanti".

Foto: screenshot video ufficiale Facebook Real Sebastiani Rieti