Del Fes, la stagione inizia con un - 34: ko a Rieti 81-47 La corazzata domina sul roster di coach Robustelli, eliminati dalla Supercoppa

La Real Sebastiani Rieti domina la scena dal 10' in poi. La Del Fes Avellino apre con un ko da - 34 la sua prima stagione in Serie B. La corazzata del torneo vince contro gli irpini di coach Rodolfo Robustelli con il risultato finale di 81-47 nel primo turno di Supercoppa di Serie B. Termina subito l'avventura del roster avellinese nell'evento tricolore. Per la Del Fes l'unica doppia cifra porta la firma di Giuseppe Nicolò Basile, autore di 13 punti. Distribuzione di minutaggio e punti per la Real Sebastiani con quattro uomini in doppia cifra. Alla Del Fes toccherà accelerare la preparazione in vista della regular season di Serie B.

Serie B - Supercoppa

Primo Turno

Real Sebastiani Rieti - Del.Fes Avellino 81-47

Parziali: 21-16, 23-5, 20-6, 17-20

RS Rieti: Tchintcharauli 15 (5/7, 0/0), Ndoja 12 (1/5, 2/3), Ghersetti 11 (1/4, 2/3), Loschi 9 (0/0, 2/4), Piccin 7 (2/4, 1/4), Traini 7 (2/3, 1/1), Contento 6 (1/2, 0/6), Piazza 5 (1/2, 1/1), Dieng 5 (1/2, 1/3), Chiumenti 4 (1/6, 0/1), Cernic. All. Finelli.

DF Avellino: Basile 13 (3/4, 0/3), Mavric 8 (4/7, 0/3), Spizzichini 7 (2/6, 0/0), Venga 6 (3/3, 0/0), Agbogan 4 (2/3, 0/1), Marra 3 (0/1, 1/6), Hassan 2 (1/4, 0/5), Ronconi 2 (1/1, 0/1), Ense 2 (1/2, 0/0), Cepic (0/1, 0/0), Del Regno, Zastavnyy. All. Robustelli.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook AS Del Fes