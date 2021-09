Supercoppa, Tortona e Ramondino: pass per i quarti. Sfida alla Virtus La squadra allenata dall'avellinese, neopromossa in A, vince il girone e affronterà le V nere

La Bertram Tortona supera l'Allianz Trieste (finale di 91-76) e vince il girone D di Supercoppa di Serie A. Tre gare, tre vittorie per gli uomini di coach Marco Ramondino. Impatto positivo con la LBA per il team piemontese e per l'allenatore avellinese, che si regalano la Virtus Bologna nei quarti di finale dell'evento tricolore. Sabato è in programma la sfida contro i campioni d'Italia. "Considerando la preseason e la giornata, molto calda, ci sono stati molti alti e bassi. Siamo cresciuti per aspetti difensivi nel corso della sfida e nel secondo tempo abbiamo mosso molto bene la palla in attacco. - ha spiegato Ramondino nel post-gara - Dobbiamo trarre spunti dal punto di vista mentale per la prossima sfida del girone (martedì, ore 20.30, Trento-Tortona, ndr), che fa parte del percorso verso il campionato. La Serie A è tutta un’altra storia rispetto alla A2, per cui dovremo cercare di essere preparati per l’appuntamento che ci attende dopo quaranta giorni di lavoro". Testa soprattutto al campionato, quindi, per Ramondino, che però ha firmato un primo risultato di prestigio in Supercoppa.

Serie A - Supercoppa

Girone D

Bertram Tortona - Allianz Pallacanestro Trieste 91-76

Parziali progressivi: 20-22, 44-38, 69-52

Tortona: Wright 19, Rota ne, Cannon 5, Tavernelli 6, Filloy 8, Mascolo 9, Severini 3, Mobio 5, Sanders 5, Daum 10, Cain 12, Macura 9. All. Ramondino.

Trieste: Banks 11, Sanders 14, Fernandez 10, Konate 10, Longo ne, Deangeli, Mian 12, Delía 2, Fantoma ne, Cavaliero 5, Grazulis 10, Lever 2. All. Ciani.