Avellino, bando per la piscina comunale. PalaDelMauro e Coni, solo sport PalaDelMauro e Campo Coni non saranno più hub vaccinali. Festa: "Strutture alle società"

"Il bando per la piscina comunale ci sarà a brevissimo". Ecco quanto presentato dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a margine delle celebrazioni in ricordo delle vittime dei bombardamenti del 14 settembre 1943 per il centro sportivo: "È evidente che la procedura che fu avviata da Priolo e che prevedeva un canone oggettivamente troppo elevato, 25mila euro al mese di canone, a cui bisognava aggiungere e bisogna comunque aggiungere tutte le spese di gestione, dalle utenze al personale e alla manutenzione, rappresentavano un ostacolo insormontabile dal punto di vista economico, soprattutto in una fase come questa del covid e altrettanto oggettivamente pubblicare un bando durante un periodo di chiusura non sarebbe stata una scelta opportuna o addirittura intelligente. - ha affermato il primo cittadino - Oggi invece siamo nelle condizioni di poter far ripartire la piscina comunale.

Il Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro e la tendostruttura del Campo Coni non saranno più hub vaccinali: "Rispetto al ritorno alla normalità dobbiamo riconsegnare le nostre due strutture sportive alle società che le hanno utilizzate durante la fase normale, parlo del palazzetto e della tendostruttura del campo Coni. Abbiamo già individuato la struttura alternativa, che nei prossimi giorni presenteremo e inaugureremo".