Sandro Abate, 4-4 in amichevole con il Benevento 5 Doppietta di Bizjak, gol di Lolo Suazo e Pazetti per i verderazzurri

Solo un pari per la Sandro Abate nell'allenamento congiunto contro il Benevento 5. Tra le due compagini, al Palazzetto di Montefusco, è terminata sul risultato finale di 4-4. Per i verdeazzurri a segno Pazetti, doppietta di Bizjak e Lolo Suazo; in rete Mejuto, Volonnino, Stigliano e Galletto per il Benevento 5. Per la Sandro Abate, il terzo test pre-campionato è in programma sabato, al PalaCardito di Ariano Irpino, contro la Fortitudo Pomezia 1957. Start alle 16.

Il commento di coach Angelini: "Queste amichevoli sono scelte apposta. Sapevamo di incontrare una squadra tatticamente preparata, era tutto programmato. Abbiamo concesso un po' troppo e, nei momenti di difficoltà hanno agito individualmente. Mi è piaciuto che abbiamo rubato tanti palloni e creato tante azioni. Siamo una squadra in costruzione, queste partite le vinceremo a mani basse. Avellino? Grande giocatore come tutti gli altri nel roster".